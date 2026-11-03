Quadro rialzista per Iberdrola

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Apprezzabile rialzo per la utility spagnola , tra i componenti dell' Ibex 35 , in guadagno dello 0,32% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 22,25 Euro, con stop loss fissato a livello 21,29 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```