Quadro rialzista per Iberdrola
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Apprezzabile rialzo per la utility spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, in guadagno dello 0,32% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 22,25 Euro, con stop loss fissato a livello 21,29 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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