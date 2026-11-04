Madrid: andamento rialzista per Iberdrola

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della utility spagnola , con una variazione percentuale del 2,13%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iberdrola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,7 Euro. Primo supporto visto a 22,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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