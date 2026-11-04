Madrid: andamento rialzista per Iberdrola
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della utility spagnola, con una variazione percentuale del 2,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Iberdrola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,7 Euro. Primo supporto visto a 22,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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