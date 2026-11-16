Madrid: rosso per Iberdrola
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la utility spagnola, che mostra un decremento del 2,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Iberdrola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,56 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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