Madrid: rosso per Iberdrola

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la utility spagnola , che mostra un decremento del 2,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Iberdrola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 23,56 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 23,01. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 24,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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