Tata Motors e Iveco Group insieme per creare un nuovo leader globale nella mobilità commerciale

(Teleborsa) - Tata Motors Limited, il maggiore produttore indiano di veicoli commerciali, e Iveco Group , uno dei principali protagonisti internazionali nei veicoli commerciali, negli autobus e nei sistemi di propulsione, hanno inaugurato oggi una nuova fase che li vede diventare una realtà globale nella mobilità commerciale, dotata della dimensione, della presenza internazionale e delle competenze necessarie per competere e crescere nei diversi i mercati e attraverso i cicli tecnologici. Al quarto posto nel mondo tra i produttori di veicoli commerciali, il nuovo gruppo unisce una profonda tradizione industriale, marchi forti e portafogli prodotti complementari che coprono l'intero spettro della mobilità commerciale, con una presenza strategicamente diversificata e in crescita in Europa, India, Sud America, Asia, Medio Oriente e Africa.



Nasce un nuovo gruppo globale con competenze e presenza internazionale complementari

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Torino, N. Chandrasekaran, Chairman di Tata Sons., Tata Motors Ltd e Iveco Group N.V., ha dichiarato: “Oggi segna l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Tata Motors e Iveco Group. Due organizzazioni forti e di successo si sono unite per creare una vera realtà globale della mobilità commerciale. A renderlo possibile sono stati valori condivisi,

un comune impegno per una mobilità sostenibile e l'ambizione di contribuire a plasmare il futuro del trasporto commerciale. Investiremo con una visione di lungo termine, favorendo la vicendevole circolazione di idee e competenze e valorizzando la nostra dimensione, la presenza globale e i nostri talenti per contribuire a costruire una mobilità più sicura, intelligente, connessa e sostenibile. Colgo l'occasione per esprimere il mio apprezzamento al Governo italiano, alle autorità regolatorie delle diverse giurisdizioni, ai nostri dipendenti, azionisti e a tutti gli stakeholder: la loro fiducia, collaborazione e supporto ci hanno consentito di raggiungere questo importante traguardo. Rivolgo inoltre un caloroso benvenuto nella famiglia Tata ai colleghi e alle colleghe di Iveco Group e guardo

con entusiasmo a tutto ciò che potremo realizzare insieme".



Innovazione tecnologica e mobilità sostenibile al centro della strategia di crescita

La forza e le competenze congiunte di Tata Motors e Iveco Group nei sistemi di propulsione avanzati, nelle energie alternative, nel software, nelle tecnologie connesse e nella produzione industriale accelereranno l'innovazione, apriranno nuove frontiere di crescita e consentiranno di offrire ai clienti soluzioni di mobilità più pulite e più intelligenti con una maggiore rapidità e su scala più ampia,

contribuendo a plasmare il futuro della mobilità commerciale.



Girish Wagh, Managing Director e CEO di Tata Motors Ltd., ha affermato: “Siamo lieti di trasformare la nostra visione strategica in una realtà operativa a fianco dei colleghi di Iveco Group. Insieme abbiamo una straordinaria opportunità di creare maggiore valore per clienti e stakeholder. I nostri portafogli prodotti, le nostre competenze e la nostra presenza geografica sono complementari e costituiscono solide fondamenta per la crescita, garantendo al contempo continuità fin dal primo giorno per clienti, concessionari e partner. La nostra ambizione è costruire un'impresa più forte, combinando i nostri punti di forza nell'ingegneria, nelle tecnologie di nuova generazione, negli

acquisti, nella distribuzione e nelle reti commerciali. Accelereremo l'innovazione, amplieremo il nostro raggio d'azione e porteremo sul mercato soluzioni avanzate in modo più rapido e competitivo".



Unite da una comune ambizione di crescita e mobilità verde, Tata Motors e Iveco Group valorizzeranno la loro dimensione complessiva, il talento di oltre 73.000 persone e uno scambio bidirezionale di competenze ingegneristiche, tecnologiche e professionali, per esprimere tutto il potenziale dell'operazione.



Commentando questo importante traguardo, Olof Persson, Chief Executive Officer di Iveco Group, ha dichiarato: “Oggi è un giorno storico per Iveco Group, che viviamo con fiducia e grande entusiasmo. Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo capitolo per i nostri marchi, le nostre persone, le nostre competenze e il nostro patrimonio industriale insieme a Tata Motors, un partner di grande forza, che conosce a fondo il settore dei veicoli commerciali e condivide la nostra visione di lungo termine e il nostro impegno per un trasporto sostenibile. Voglio ringraziare i nostri dipendenti, clienti, concessionari, fornitori e partner per la loro fiducia e il loro sostegno. Ora abbiamo l'opportunità di valorizzare ciò che Iveco Group ha costruito, sviluppare nuove opportunità insieme a Tata Motors e creare un futuro ancora più solido".

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