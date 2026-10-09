Iveco, Tata Motors alza corrispettivo opa a 14,40 euro

Nuovo corrispettivo è "migliore e finale", accolto l'incremento con favore

(Teleborsa) - Tata Motors ha incrementato il corrispettivo dell'OPA su Iveco da 14,10 a 14,40 euro, entrambi cum dividend per azione portata in adesione.



L'offerente ritiene che il corrispettivo rappresentasse già una valutazione piena ed equa dell'emittente. Ciononostante, ha deliberato di incrementare il corrispettivo in considerazione del lieve differimento del completamento dell'offerta, determinato dal fatto che il processo di rilascio delle Autorizzazioni Preventive ha richiesto, in alcune giurisdizioni, tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto.



Tata Motors precisa che il nuovo corrispettivo costituisce la propria migliore e finale determinazione del corrispettivo dell'Offerta e che non si procederà ad ulteriori incrementi dello stesso.



I premi del nuovo corrispettivo

Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 6,77% rispetto al prezzo ufficiale rilevato al 29 luglio 2025, ultimo giorno di Borsa Aperta prima dell'annuncio dell'operazione, e del 33,47% rispetto al prezzo ufficiale al 17 luglio 2025, ultimo giorno di Borsa Aperta immediatamente precedente i rumours sulla potenziale acquisizione da parte di Tata Motors.



Inoltre, prevede un premio pari al 26,87%, 27,57%, 38,23% e 67,98% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali relativa, rispettivamente, uno, tre, sei e dodici mesi precedenti il 17 luglio 2025.



In caso di adesione totalitaria, l'esborso massimo complessivo è incrementato di 81.364.620 euro, per un importo massimo complessivo da corrispondere, calcolato sulla base del nuovo corrispettivo, pari a 3.905.501.760 euro.

Iveco Group accoglie con favore l'incremento del corrispettivo

Iveco Group accoglie con favore l'incremento del corrispettivo dell'offerta. Offerta è sostenuta dal proprio consiglio di amministrazione, che ne ha raccomandato l’adesione agli azionisti della società e raccomandato loro di votare a favore delle deliberazioni connesse all'offerta nell’ambito dell'assemblea straordinaria convocata per il 16 ottobre prossimo.

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