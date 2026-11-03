Vola a New York Astera Labs
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che scambia in rialzo del 6,34%.
La tendenza ad una settimana di Astera Labs è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Astera Labs suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 235,9 USD con tetto rappresentato dall'area 251. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 227,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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