Vola a New York Astera Labs

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , che scambia in rialzo del 6,34%.



La tendenza ad una settimana di Astera Labs è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Astera Labs suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 235,9 USD con tetto rappresentato dall'area 251. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 227,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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