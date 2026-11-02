New York: i venditori si accaniscono su Astera Labs
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che mostra un -8,32%.
Lo scenario su base settimanale di Astera Labs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Astera Labs, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 230,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 250,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 223,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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