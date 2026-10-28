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Wall Street apre cauta in attesa della Fed

Commento, Finanza
Wall Street apre cauta in attesa della Fed
(Teleborsa) - Wall Street apre cauta nel giorno della decisione della Federal Reserve e mentre gli investitori sono in attesa dei risultati chiave del settore tecnologico, con i conti dei colossi Alphabet e Microsoft.

Tra le principali notizie, GE Vernova ha concordato l'acquisizione di Trench Group per 9 miliardi di dollari. L'azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di fatturato; Boston Scientific ha subito un crollo dopo che le previsioni di profitto del produttore di dispositivi medici si sono rivelate inferiori alle stime medie; secondo fonti vicine OpenAI intende acquistare chip per l'intelligenza artificiale da Google, società di Alphabet.

Sul fronte macro, nel pomeriggio saranno diffusi i dati sulle scorte settimanali di petrolio mentre si segnala che tornano a salire le domande di mutuo negli Stati Uniti: nella settimana al 23 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario è infatti aumentato del 3,4%, dopo il -5,3% registrato la settimana precedente, interrompendo pertanto la serie di sette settimane consecutive di calo.

Sulle prime rilevazioni timido rialzo del +0,12% sul Dow Jones; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 7.726 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,01%); come pure, sui livelli della vigilia l'S&P 100 (+0,07%).
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