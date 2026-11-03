In evidenza GE Vernova sul listino di New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' industria di energia elettrica , che tratta in rialzo del 6,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GE Vernova più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo studio di GE Vernova presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 892,9 USD. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 940,8. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 863,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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