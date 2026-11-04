Acea a Ecomondo 2026: innovazione, ambiente e arte per il futuro delle risorse





(Teleborsa) - Innovazione tecnologica, economia circolare, recupero e valorizzazione:partecipa aportando la propria visione di transizione ecologica. La manifestazione giunta alla 29° edizione, è diventata il principale appuntamento europeo dedicato alla Green e circular economy e si tiene come ogni anno alla Fiera di Rimini.“Il contesto geopolitico è fortemente cambiato e parallelamente a questo cambiamento deve cambiare anche la nostra concezione di sostenibilità. - ha sottolineato, Amministratore Delegato di Acea Ambiente - Non più una visione orientata al singolo indicatore ESG, ma una vera e propria politica industriale che integri pienamente le filiere del rifiuto, del recupero di materia e della valorizzazione energetica che devono diventare un tutt'uno. Solo in questo modo si può trasformare quello che è un costo di gestione dei rifiuti in un'opportunità di creare valore e di rendere l'Europa sempre più indipendente”.Ad oggi la società gestisce in tutta Italia, impiega circae nel 2025 ha trattatodi tonnellate di rifiuti, operando lungo l’intero ciclo di recupero, trattamento e smaltimento, diventando di fatto uno dei principali operatori del settore a livello nazionale.“Il tema dell'innovazione tecnologica è fondamentale e centrale nella nostra strategia. - continua l’AD di Area Ambiente - Oltre alla realizzazione di nuovi impianti, perché sappiamo che comunque a livello nazionale c'è ancora un deficit impiantistico, soprattutto su quelli che sono gli impianti terminali, come ad esempio i termovalorizzatori. Parallelamente a questo c'è anche un tema molto importante di modernizzazione, di innovazione, di decarbonizzazione degli impianti esistenti e in questo senso bisogna lavorare per rendere gli impianti sempre più efficienti dal punto di vista energetico, per massimizzare la produzione di energia e parallelamente, per lavorare su quelle che sono le nuove filiere”.Quest’anno a dare più valore allo stand di Acea Ambiente l’opera ’’ dell’artista. Realizzata a partire da un elemento di guardrail deformato durante un crash test e successivamente rivestito in feltro giallo fluorescente, l'opera rappresenta una riflessione sul concetto di trasformazione e sul valore delle risorse.Ispirata al principio formulato da Antoine-Laurent de Lavoisier, secondo cui "nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma", l'opera propone una riflessione sul valore della materia e sulla possibilità di attribuire nuovi significati a ciò che ha apparentemente esaurito la propria funzione. Un messaggio che richiama i principi dell'economia circolare promossi da Acea Ambiente, dove il recupero e la valorizzazione della materia diventano strumenti concreti per generare nuovo valore, ridurre gli sprechi e generare nuove opportunità per l'ambiente e per i territori.