Acea, Standard Ethics conferma rating ESG

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Acea a "EE+". Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.



Per gli aspetti ambientali (Environment), Acea ha proseguito l'implementazione del Piano di Sostenibilità 2024 2028 con un focus su acqua, energia e ambiente. Avanza l'impiego di nuove tecnologie e strumenti IA per l'efficientamento e la resilienza delle infrastrutture. La Società ha adottato una policy sulla governance dell'Intelligenza Artificiale.



Lato Social, Acea prosegue il rafforzamento della value chain, con l'integrazione dei fattori di Sostenibilità tra i criteri premiali di aggiudicazione delle gare e un processo strutturato di ESG due diligence delle controparti (fornitori e business partner).



Gli impatti del rapporto con i territori e con gli stakeholder sono stati rafforzati anche grazie all'istituzione della Fondazione Acea, oltre che dai previsti canali di ascolto. Proseguono le emissioni di finanza sostenibile, tra le quali il primo Blue Bond emesso nel 2026.



La struttura azionaria vede la presenza di investitori istituzionali di lungo termine, in un contesto di governance conforme a standard elevati. Il CdA raggiunge la parità di genere e la maggioranza assoluta di membri indipendenti.

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