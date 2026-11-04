Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 3/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre
Discesa moderata per l'Eurostoxx 50, che chiude la giornata del 3 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'Eurostoxx 50 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 6.115, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 6.191. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 6.085.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)