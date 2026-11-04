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Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,96%

Il CAC40 termina a 8.177,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo dell'1,96%
Brilla Parigi, in aumento dell'1,96%, chiude a 8.177,89 punti.
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