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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,01%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 7.837,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,01%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,01%, a quota 7.837,82 in apertura.
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