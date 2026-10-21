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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,01%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 7.837,82 punti
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Finanza
21 ottobre 2026 - 09.03
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