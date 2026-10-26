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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,43%
Il CAC40 esordisce a 7.816,51 punti
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26 ottobre 2026 - 09.03
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Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,43%, dopo aver aperto a 7.816,51 punti.
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