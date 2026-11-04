Ecobonus 2027, niente 65% in Manovra: cosa cambia

Leo: miglioramenti possibili solo con altre risorse

(Teleborsa) - Non entra nel testo della Manovra l’Ecobonus al 65% a causa delle coperture insufficienti. Il Governo ha comunque prorogato l’Ecobonus, per le spese sostenute nel 2026, alle aliquote ordinarie: 50% per le abitazioni principali, al 36% per le seconde case, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.



Ecobonus 2027, niente 65% in Manovra



Potrebbe esserci però ancora un margine visto che si tratta con Bruxelles per gli interventi che rientreranno nella clausola di flessibilità.



Intanto, il Ministro Leo sottolinea come la maggioranza abbia dovuto fissare delle priorità visto il nodo risorse e, di conseguenza, la coperta corta. "L'estensione dell'aliquota del 33% è una ulteriore tappa di un percorso avviato a inizio legislatura: siamo passati prima da 4 a 3 aliquote, riducendo al 23% quella fino a 28mila euro, e poi abbiamo abbassato al 33% quella da 28 a 50mila. Ora facciamo un altro passo e, come in precedenza, partiamo per un anno, perché le risorse sono limitate, ma l'auspicio è che in futuro il taglio possa diventare strutturale".



Leo: miglioramenti possibili solo con altre risorse



"Con le risorse a disposizione non si poteva fare di più. Ma abbiamo tenuto i conti in ordine. Se il Parlamento trova le risorse per fare dei miglioramenti siamo tutti favorevoli", ha detto il Viceministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera.



"Per gli autonomi i parametri sono diversi - prosegue - l'aliquota non si applica sul reddito, ma su compensi forfettizzati che non tengono conto dei costi reali sostenuti. Senza contare che i lavoratori dipendenti possono contare su una stabilità di reddito diversa. Istat, Bce e Bankitalia hanno riconosciuto che il ridisegno dell'Irpef ha compensato il fiscal drag per i redditi medio-bassi. Ora interveniamo su quelli medi".







(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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