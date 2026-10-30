MEF, manovra bollinata: da banche a bollo auto, cosa cambia

(Teleborsa) -perdalla Ragioneria di Stato e inviato dal Mef alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Presidenza della Repubblica. Lo si legge in una nota del Ministero dell'economia e delle finanze.Il testo contieneTra le misure, viene disposto che ai raveva detto ladicendosi "molto soddisfatta della linearità che abbiamo mostrato lungo questo cammino senza aiuti distribuiti a pioggia".guardando sempre aiha ribadito oggi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio.Alcune delle misure:Lo dispone il testo della manovra di Bilancio, nella parte che riguarda"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, l'aliquota è incrementata di 3 punti percentuali". "per quello successivo, l'aliquota per le società e gli enti che svolgono attività assicurativa - recita il testo - di cui all'articolo 120, è applicata con una addizionale di 3 punti percentuali", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato.La Manovra istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.Per ie per il successivo primo rinnovo, viene stabilita l'imposta sostitutiva, cosiddetta cedolare secca al 21 per cento ai redditi da locazione degli immobili a uso commerciale fino a 200 mq, in luogo della tassazione ordinaria Irpef. Tale aliquota è ridotta alIl comma 2 della Manovra stabilisce la riduzione dal 1sui canoni percepiti dal primo gennaioin relazione ai contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nel 2027. Il comma 3 stabilisce che l'aliquota è ridotta all'1 per cento se il contratto è stipulato con un conduttore di un'età inferiore a 36 anni