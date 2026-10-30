Manovra, semaforo arancione per Bombardieri: bene alcune cose, altre no

(Teleborsa) - "Non abbiamo ancora il testo della manovra. Siamo abituati a leggere i dati e le carte prima di dare un giudizio. Tuttavia, dalle prime notizie che emergono dai media, possiamo dire che alcune cose vanno bene e altre no". È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell'iniziativa "Go Beyond", organizzata dal sindacato di via Lucullo per ascoltare le richieste dei giovani che partecipano ai seminari formativi. "È positivo il fatto che la manovra rifinanzi la detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi - ha detto -si va, così, in continuità con una nostra rivendicazione fatta in occasione della precedente manovra. Oltre a ciò, però, ci sono capitoli che non vanno bene: l'innalzamento della flat tax a 100.000 euro, per esempio, è una ulteriore mortificazione per chi paga le tasse regolarmente, cioè i lavoratori dipendenti e i pensionati, e ignora il principio costituzionale della progressività".



Bombardieri ha poi affermato che "dobbiamo capire cosa succede per la rivalutazione delle pensioni e sul capitolo della previdenza: noi non abbiamo dimenticato Opzione donna. Soprattutto, non abbiamo sentito parlare di sicurezza sul lavoro: servono investimenti e scelte che siano in grado di limitare questa tragedia. Inoltre, poniamo sia il tema della condizionalità degli aiuti alle aziende che la questione dei giovani che chiedono meno precarietà.



Quanto deve soffrire un giovane - si chiede il numero uno della Uil - prima di arrivare ad avere un'occupazione a tempo indeterminato?". "Nessuno ci dica che la somministrazione è un elemento di stabilità: va cancellata, piuttosto, perché è un fattore di precarietà, insieme con tutti gli altri strumenti che oggi rendono il lavoro precario - ha concluso - leggeremo il testo della manovra e faremo le nostre valutazioni approfondite. Speriamo in un confronto con il Governo e continueremo a fare le nostre battaglie e a ribadire le nostre posizioni".

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