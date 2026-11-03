Decreto bollette bis, Pichetto: "uffici al lavoro sul ribaltamento"

(Teleborsa) - A margine dell'inaugurazione di Ecomondo 2026 a Rimini, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha detto, a chi gli chiedeva quando arriverà il decreto Bollette bis, che "i miei uffici stanno ridefinendo le modalità tecniche del cosiddetto ribaltamento". Il ministro non ha dato una data. Sul prezzo del gas, che vola in attesa del provvedimento, ha spiegato che dipende dal "Ttf, questo mercato olandese, che fa sì che il gas sia, indipendentemente dal costo d'acquisto in qualsiasi parte del mondo, al prezzo olandese".



Il riciclo



"Nel riciclo della plastica noi siamo nella squadra di testa a livello mondiale con il 75% e anche sulla carta stiamo andando molto bene", ha dichiarato Pichetto, definendo la fiera "un incrocio di sapere da parte di un sistema nazionale che è diventato una grande manifattura, un grande centro di ricerca" sulla transizione, che significa anche "materie prime seconde, trasformazione, nuove opportunità di lavoro".



Acque reflue e urgenze



"Dobbiamo però migliorare su molti temi", ha aggiunto. "Per esempio sulle acque reflue: abbiamo acque reflue per circa 10 miliardi di metri cubi. L'acqua sta diventando sempre più preziosa, quindi dobbiamo valutare: meno acqua da falda profonda, più riutilizzo delle acque per l'irrigazione, quindi acque reflue depurate." Un margine di miglioramento, ha detto, che anche "le più moderne tecnologie nel campo del trattamento delle acque possono permettersi".



Il ministro ha indicato un'altra urgenza: "l'Italia è un paese lungo, ci sono regioni dove abbiamo ancora delle difficoltà, livelli più bassi di differenziata, dove dobbiamo aumentarla, altre dove, essendoci differenziata, si determina meno riciclo"

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