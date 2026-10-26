Ecomondo 2026: Assoambiente al centro del dibattito su rifiuti, riciclo ed energia

Dal 3 al 6 novembre a Rimini un ricco programma di incontri promosso dall'Associazione

(Teleborsa) - Il futuro dell'industria del riciclo, la creazione di un vero mercato europeo delle materie prime seconde, le prospettive energetiche, la gestione sostenibile dei rifiuti e le nuove sfide dell'economia circolare. Sono questi alcuni dei principali temi che ASSOAMBIENTE (l’Associazione che rappresenta le imprese che svolgono attività di igiene urbana, riciclo, recupero, smaltimento di rifiuti urbani e speciali, nonché bonifiche e le filiere della circular economy) porterà al centro del dibattito in occasione di Ecomondo 2026, in programma dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini.



Anche quest'anno l'Associazione sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale di riferimento per la transizione ecologica, con un articolato programma di incontri, presentazioni e momenti di approfondimento che coinvolgeranno rappresentanti delle imprese, esperti, istituzioni e stakeholder della filiera ambientale.



Cuore delle attività sarà lo stand ASSOAMBIENTE (Padiglione B3 – Stand 207-306), che ospiterà cinque appuntamenti dedicati ad alcune delle questioni più attuali per il futuro del settore e non solo.



Gli appuntamenti allo stand: dal futuro dell'energia all'industria del riciclo



Ad aprire il programma, martedì 3 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, sarà il confronto dedicato al ruolo dell'energia nucleare nel processo di transizione energetica. Chicco Testa e Giuseppe Zollino presenteranno il loro libro "Il pezzo mancante", affrontando un interrogativo centrale per il futuro del sistema energetico: "Possiamo permetterci una strategia energetica globale che escluda il nucleare?".



Mercoledì 4 novembre, dalle 11.30 alle 12.15, spazio alla divulgazione ambientale con la presentazione del libro "L'Ambiente Facile – Falsi miti e verità ecologiche senza formule e (quasi) senza numeri", del prof. Giovanni Perrillo. Lo stesso giorno dalle 14.30 alle 15.30, si terrà uno degli appuntamenti centrali del programma: "Industria del riciclo e mercato europeo delle materie prime seconde", promosso dall’Associazione con CONAI e Omnisyst. L'incontro approfondirà le condizioni necessarie per sviluppare un vero mercato europeo delle materie prime seconde, tema strategico per sostenere la competitività dell'industria del riciclo, ridurre la dipendenza dalle materie prime vergini e trasformare i risultati della raccolta e del recupero in nuove opportunità industriali.



"I rifiuti in numeri": un nuovo strumento per comprendere il settore



Giovedì 5 novembre, dalle 10.45 alle 11.45, lo stand ASSOAMBIENTE ospiterà la presentazione del nuovo rapporto "I rifiuti in numeri", un'iniziativa editoriale promossa dall'Associazione per contribuire a una conoscenza più chiara, accessibile e documentata del settore. Con questa pubblicazione, ASSOAMBIENTE intende mettere a disposizione di cittadini, giornalisti, imprese e decisori pubblici uno strumento utile a comprendere le dimensioni e le caratteristiche del sistema di gestione dei rifiuti, favorendo un confronto basato sui numeri e sulla conoscenza dei fenomeni. Alla presentazione interverranno Chicco Testa, Presidente Assoambiente e Andrea Sbandati, consulente di economia ambientale.



A chiudere il ciclo di incontri allo stand, giovedì 5 novembre, dalle 12.15 alle 13.00, sarà l'appuntamento "Dalla circolarità dichiarata alla circolarità dimostrata", dedicato al caso Second Life e alle nuove frontiere della tracciabilità, del passaporto digitale e della catena di custodia.



Dall'EPR tessile alle nuove regole sulle discariche: ASSOAMBIENTE protagonista del programma convegnistico



Accanto agli appuntamenti organizzati presso lo stand, i rappresentanti dell’Associazione interverranno a numerosi convegni e seminari del programma ufficiale di Ecomondo, dedicati ad alcune delle principali questioni normative, tecnologiche e industriali che interessano la filiera. Particolare attenzione sarà rivolta all'introduzione dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per il settore tessile, alle nuove migliori tecniche disponibili per le discariche, alla valorizzazione dei fanghi di depurazione, alla tracciabilità dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti e al rafforzamento dell'economia circolare nelle costruzioni e nelle infrastrutture.



Tra gli appuntamenti promossi o coorganizzati dall'Associazione:



4 novembre, ore 10.00-13.00: "EPR tessile in Italia e in Europa: armonizzazione dei sistemi e nuove sfide per la filiera", a cura di Ecomondo e ASSOAMBIENTE-UNIRAU (Sala Neri 2, Hall Sud).

4 novembre, ore 10.30-12.30: "Verso le nuove BAT discariche: a che punto siamo?", a cura di Ecomondo e ASSOAMBIENTE (Sala Tulipano, Hall B6).

5 novembre, ore 10.00-13.00: "Fertilizzanti da fanghi di depurazione: produzione, qualità e applicazioni", in collaborazione con Utilitalia e CIC (Agorà Augusto, Hall D1).

5 novembre, ore 10.30-12.30: "Tracciabilità nei movimenti transfrontalieri dei rifiuti – DIWASS", a cura di Ecomondo e ASSOAMBIENTE (Sala Noce, Hall A6).

5 novembre, ore 14.00-16.00: "Strumenti di accelerazione dello sviluppo dell'economia circolare nel settore delle costruzioni e infrastrutture", a cura di Ecomondo e ANPAR/ ASSOAMBIENTE (Agorà Augusto, Hall D1).

6 novembre, ore 10.00 – 13.00: "Il nuovo Regolamento ELV: una sfida per il settore del fine vita auto", promosso da Ecomondo e ASSOAMBIENTE (Sala Neri 1, Hall Sud).



L'Associazione parteciperà, inoltre, ad altri confronti dedicati alle buone pratiche per la gestione di RAEE e batterie a fine vita, alla cessazione della qualifica di rifiuto e alle esigenze di semplificazione del sistema RENTRI.



Il programma completo e gli aggiornamenti sugli eventi sono disponibili sul sito.

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