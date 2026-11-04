Eventi e scadenze del 4 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 04/11/2026

Appuntamenti:

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Stati Generali della Green Economy - Rimini - Evento annuale di riferimento per il settore, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy che si svolgerà in apertura di ECOMONDO 2026. La 15ª edizione degli Stati Generali, è dedicata al tema "I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico". Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente e il CEO di IEG - Italian Exhibition Group, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Presidente di Iren e Utilitalia (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

EICMA 2026 - Esposizione internazionale delle due ruote - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da martedì 03/11/2026 a domenica 08/11/2026)

SMAU Milano 2026 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

Banca d'Italia - Presentazione del Rapporto IDAL - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - Evento di presentazione del Rapporto IDAL sulla digitalizzazione delle amministrazioni locali, realizzato congiuntamente da Banca d'Italia, ANCI e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

09:00 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Roma, Altare della Patria - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella depone una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, presso l'Altare della Patria, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Partecipa alla cerimonia il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

09:30 - GEA Annual Business Forum 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro dal titolo "Strategie di crescita dell'impresa italiana tra creazione di valore e governo della complessità", incentrato sulla crescita dimensionale delle imprese e sulla ricerca della massa critica. Il confronto sarà dedicato a crescita organica, M&A e aggregazioni, ai modelli di integrazione dopo il closing e ai risultati di una survey GEA sui vertici aziendali. Tra gli interventi, il Caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera Nicola Saldutti, il Senior Partner e CEO di IGI Private Equity Matteo Cirla, il Former CEO di Caffè Borbone Marco Schiavon e il Chairman e CEO di Dexelance Andrea Sasso

10:30 - Elettricità, l'energia del futuro - Evento annuale di Elettricità Futura - Roma, Palazzo delle Esposizioni - Evento annuale di Elettricità Futura, che celebra gli 80 anni di rappresentanza associativa delle imprese elettriche italiane, dedicato al ruolo dell'elettricità per competitività, sicurezza energetica e sostenibilità del Paese. Tra gli interventi, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente di Elettricità Futura Salvatore Pinto

11:00 - Convegno ConCom professioni sul valore della professionalità e delle competenze - Roma, sede di Confcommercio - Convegno di Confcommercio Professioni dal titolo "Expo delle competenze: le professioni che fanno crescere lei imprese". Aprirà i lavori il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Interverranno, tra gli altri, Anna Rita Fioroni, presidente di Confcommercio Professioni, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro Pubblico e Privato, (Camera). Conclusioni di Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito

11:00 - Nuovi orizzonti delle imprese: strategie e azioni per accrescere il valore globale del Made in Italy - Roma, Grand Hotel Parco dei Principi - Intesa Sanpaolo e Confindustria, in collaborazione con SACE, SIMEST e ICE, promuovono un confronto sul ruolo delle sinergie pubblico-private nel sostegno alla crescita internazionale delle PMI. Intervengono, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, il Chief Economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice, l'AD di SACE Michele Pignotti, l'AD di SIMEST Regina Corradini D’Arienzo e il Presidente di ICE Matteo Zoppas

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Piazzale Michelangelo - Celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

13:30 - Copasir - Audizione di Quacivi - Roma, Palazzo San Macuto - Audizione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Tra gli interventi, il Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Andrea Quacivi

13:45 - Senato - Piano Mattei, audizione di Fabrizio Saggio - Roma, Senato - Audizione del Coordinatore della Struttura di Missione per l'attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, presso le Commissioni congiunte 3ª del Senato e III della Camera, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornata al 30 giugno 2026

14:30 - Banca d'Italia - L'economia del Lazio - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 - Pubblicazione ore 14:30

15:00 - CNEL - Presentazione del Rapporto annuale sulla produttività - Roma, CNEL - Presentazione del Rapporto annuale sulla produttività realizzato dal Comitato Nazionale per la Produttività istituito presso il CNEL. Tra gli interventi, il Presidente del CNEL Renato Brunetta

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Palazzo Vecchio - Celebrazione del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

17:15 - Fileni - Bilancio di Sostenibilità 2025 - Facoltà di Economia di Ancona - Evento di presentazione del Bilancio di Sostenibilità Fileni 2025 e dei traguardi raggiunti nel 2026. Interventi di Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche) e Enrico Quagliarini (Rettore dell'Università Politecnica delle Marche), oltre ai rappresentanti del Gruppo Fileni. A seguire, tavola rotonda su parità di genere, inclusione, diversità e giovani, con testimonianze di collaboratrici della filiera Fileni su crescita professionale e conciliazione vita-lavoro

Aziende:

Anima Holding - Appuntamento: Presentazione del CEO alla comunità finanziaria dei risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2026 - ore 15.00 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive: risultati consolidati al 30/9/2026

Ariston Holding - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Sistema - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BMW - Risultati di periodo

BPER Banca - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026

Cellularline - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Continental - Risultati di periodo

Ediliziacrobatica - CDA: Presa d’atto dei ricavi prodotti consolidati dei primi nove mesi del 2026, non sottoposti a revisione contabile

Expedia - Risultati di periodo

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026

Fresenius - Risultati di periodo

Industrie De Nora - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kraft Heinz - Risultati di periodo

McDonald's - Risultati di periodo

MetLife - Risultati di periodo

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2026

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - ore 15.00 - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026

Tenaris - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

Uber Technologies - Risultati di periodo

Vonovia - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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