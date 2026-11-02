Eventi e scadenze: settimana del 2 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 02/11/2026

Appuntamenti:

2026 Tech Economics Conference (TEC2026) - San Diego - La conferenza, giunta alla 10ª edizione, riunirà economisti, data scientist e rappresentanti del mondo tecnologico e imprenditoriale per approfondire l'impatto dell'IA, del machine learning, dell'econometria e della sperimentazione sulle decisioni aziendali. Tra i temi anche analisi causale, qualità e utilizzo dei dati, economia delle piattaforme, applicazioni degli LLM e sfide di policy legate all'economia digitale (da domenica 01/11/2026 a martedì 03/11/2026)

Auto - Immatricolazioni di ottobre a cura del Ministero dei Trasporti

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 02/11/2026 a martedì 03/11/2026)

10:00 - III Edizione degli Stati Generali della Space Economy - Roma, Sala Conferenze Internazionali della Farnesina - L'incontro, dal titolo "Strategia, geopolitica e crescita", sarà dedicato al ruolo della diplomazia spaziale nella strategia internazionale italiana e alle opportunità di crescita e competitività della Space Economy nazionale. Tra gli interventi, il Ministro Tajani, il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario del COMINT, Franco Federici, il Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana, Mario Cospito e il Presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas

12:00 - Festival della Scienza - Bilancio della 24ª edizione - Conferenza stampa - Genova, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi - Conferenza stampa di chiusura della manifestazione, che si è svolta dal 22 ottobre al 1° novembre, con anticipazioni sul Festival della Scienza 2027 e sul progetto europeo Science Comes to Town 2027. Intervengono il Presidente dell'Associazione Festival della Scienza Domenico Coviello, il Presidente del Consiglio Scientifico Carlo Ferdeghini e il Genova City Coordinator di Science Comes to Town 2027 Chiara Quartero, alla presenza dell'Assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Apple - Risultati di periodo

Associated British Foods - Risultati di periodo

Estee Lauder - Risultati di periodo

FOX - Risultati di periodo

Loews - Risultati di periodo

Lottomatica - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

Marriott International - Risultati di periodo

Ryanair - Risultati di periodo



Martedì 03/11/2026

Appuntamenti:

2026 Tech Economics Conference (TEC2026) - San Diego - La conferenza, giunta alla 10ª edizione, riunirà economisti, data scientist e rappresentanti del mondo tecnologico e imprenditoriale per approfondire l'impatto dell'IA, del machine learning, dell'econometria e della sperimentazione sulle decisioni aziendali. Tra i temi anche analisi causale, qualità e utilizzo dei dati, economia delle piattaforme, applicazioni degli LLM e sfide di policy legate all'economia digitale (da domenica 01/11/2026 a martedì 03/11/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 02/11/2026 a martedì 03/11/2026)

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Banca d'Italia - Ita-coin; €-coin

SMAU Milano 2026 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

Economia - Francia - Bilancio finanza pubblica della Francia

Stati Generali della Green Economy - Rimini - Evento annuale di riferimento per il settore, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy che si svolgerà in apertura di ECOMONDO 2026. La 15ª edizione degli Stati Generali, è dedicata al tema "I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico". Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente e il CEO di IEG - Italian Exhibition Group, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Presidente di Iren e Utilitalia (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

09:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Università Luiss Guido Carli - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Rome AI Hub Ecosystem Event"

10:00 - MOST 2026 “La mobilità che diventa sistema” - Roma, Acquario Romano - L'evento, organizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, dal titolo: MOST: "la mobilità che diventa sistema" Connettere competenze, scegliere priorità, trasformare la ricerca in impatto, sarà dedicato alle prospettive della mobilità sostenibile e alle priorità strategiche del Centro Nazionale per il prossimo triennio. Tra gli interventi, i CEO di Poste Italiane e Gruppo FS Italiane, il Presidente di MOST, e i ministri Salvini e Bernini (in attesa di conferma)

10:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Merulana - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Da Filiera a Sistema. Valore e opportunità dell'industria italiana dell'energia e del nucleare", promosso da Ansaldo Energia

11:00 - Istat - Livelli di istruzione e ritorni occupazionali - Anno 2025

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Assoprevidenza - Il Salvadanaio Previdenziale - Milano, Renaissance Partners - Press meeting dedicato all'approfondimento della soluzione che potrebbe contribuire a colmare il deficit di previdenza complementare in Italia. Tra gli interventi, il Presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, il Presidente della COVIP Mario Pepe e il Responsabile affari sociali e welfare di Banca Intesa Patrizia Ordasso

13:00 - DL ex ILVA - Audizioni al Senato - Roma, Senato - Audizioni presso le Commissioni riunite 9ª e 10ª sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2026 sull'ex ILVA, con Regione Liguria, Comune di Genova, Regione Piemonte, Comune di Novi Ligure, ARPA Puglia, Università degli studi di Bari Aldo Moro e Associazione italiana di metallurgia (AIM)

14:30 - XV Forum Fiscale - Milano, Fondazione Feltrinelli - 15ª edizione dell'appuntamento promosso da Wolters Kluwer, dal titolo "Fisco, Impresa e Innovazione - Competere nel cambiamento: incentivi, compliance e intelligenza artificiale", dedicato alla riforma fiscale e alle novità per imprese e professionisti, dagli incentivi agli investimenti alla cooperative compliance, fino all'uso dell'IA negli adempimenti e nei controlli fiscali. Interverranno, tra gli altri, Giulietta Lemmi (CEO Wolters Kluwer Italia), Elbano de Nuccio (Presidente CNDCEC), Edoardo Ginevra (Presidente ODCEC Milano), Maurizio Leo (Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Vincenzo Carbone (Direttore Agenzia delle Entrate) e Antonio Tomassini (Partner DLA Piper, Membro del Professional Board One Fiscale). L'evento sarà moderato dalla giornalista Mariangela Pira

15:30 - Il MedTech per la salute e l'economia dell'Italia - Assemblea di Confindustria Dispositivi Medici - Roma, Spazio Vittoria - Assemblea pubblica di Confindustria Dispositivi Medici dedicata al ruolo del settore dei dispositivi medici per la salute, la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e la crescita economica, nel pieno del confronto sulla Legge di Bilancio. Tra gli interventi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti (da confermare), il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente di Confindustria Dispositivi Medici Fabio Faltoni e il Ministro della Salute Orazio Schillaci

16:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Presidente del Cile - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast, a Palazzo Chigi

16:00 - ASPESI - Focus Roma 2026 - Roma, Palazzo Bernini al Corso, Confedilizia - Presentazione del rapporto di Immobiliare.it sul mercato immobiliare della Capitale, promossa da ASPESI Roma Unione Immobiliare, Immobiliare.it e Intesa Sanpaolo. In programma una tavola rotonda sulla casa a Roma e il report di Intesa Sanpaolo sui mutui. Tra gli interventi, il Presidente di ASPESI Roma Angelo Marinelli, il Presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, l'Assessore alla Casa e Patrimonio di Roma Capitale Tobia Zevi, il Direttore Generale di Immobiliare.it Paolo Giabardo e il Presidente e CEO di ASPESI Unione Immobiliare Federico Filippo Oriana

17:00 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese" - Milano, Assolombarda - Tappa milanese del roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, per illustrare alle imprese gli strumenti del Gruppo CDP previsti dal nuovo accordo di collaborazione, tra transizione ecologica, innovazione, finanza alternativa e internazionalizzazione. Tra gli interventi, il Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Vicepresidente di Confindustria per Credito, Finanza e Fisco Angelo Camilli, il Presidente di Assolombarda Alvise Biffi e l'AD di SIMEST, Regina Corradini D'Arienzo

17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Repubblica del Cile, José Antonio Kast

17:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento "Ricordiamo Giulio Maceratini", organizzato dalla Fondazione Alleanza Nazionale

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Advanced Micro Devices - Risultati di periodo

Lufthansa - Risultati di periodo

Ferrari - Appuntamento: Conference call con analisti finanziari - CDA: Risultati consolidati del III trimestre 2026

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi

Iveco - CDA: Risultati finanziari del terzo trimestre 2026

Juventus - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026

Koninklijke Philips - Risultati di periodo

Lottomatica - Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati

Nintendo Co., Ltd - Risultati di periodo

Pfizer - Risultati di periodo

Sysco - Risultati di periodo

The Italian Sea Group - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30/06/2026

Thomson Reuters - Risultati di periodo

Unidata - CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive

Yum! Brands - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo



Mercoledì 04/11/2026

Appuntamenti:

SMAU Milano 2026 - Appuntamento di riferimento in Italia sull'innovazione e le startup, dedicato all'Open Innovation, di riferimento per le imprese che vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. Importante punto di incontro fra aziende, enti, istituzioni e startup (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

Stati Generali della Green Economy - Rimini - Evento annuale di riferimento per il settore, organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy che si svolgerà in apertura di ECOMONDO 2026. La 15ª edizione degli Stati Generali, è dedicata al tema "I fattori internazionali di spinta alla Green Economy in un contesto geopolitico critico". Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin, il Presidente e il CEO di IEG - Italian Exhibition Group, il Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e il Presidente di Iren e Utilitalia (da martedì 03/11/2026 a mercoledì 04/11/2026)

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Banca d'Italia - Presentazione del Rapporto IDAL - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - Evento di presentazione del Rapporto IDAL sulla digitalizzazione delle amministrazioni locali, realizzato congiuntamente da Banca d'Italia, ANCI e Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

09:00 - Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Roma, Altare della Patria - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella depone una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, presso l'Altare della Patria, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Partecipa alla cerimonia il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

09:30 - GEA Annual Business Forum 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro dal titolo "Strategie di crescita dell'impresa italiana tra creazione di valore e governo della complessità", incentrato sulla crescita dimensionale delle imprese e sulla ricerca della massa critica. Il confronto sarà dedicato a crescita organica, M&A e aggregazioni, ai modelli di integrazione dopo il closing e ai risultati di una survey GEA sui vertici aziendali. Tra gli interventi, il Caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera Nicola Saldutti, il Senior Partner e CEO di IGI Private Equity Matteo Cirla, il Former CEO di Caffè Borbone Marco Schiavon e il Chairman e CEO di Dexelance Andrea Sasso

10:30 - Elettricità, l'energia del futuro - Evento annuale di Elettricità Futura - Roma, Palazzo delle Esposizioni - Evento annuale di Elettricità Futura, che celebra gli 80 anni di rappresentanza associativa delle imprese elettriche italiane, dedicato al ruolo dell'elettricità per competitività, sicurezza energetica e sostenibilità del Paese. Tra gli interventi, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e il Presidente di Elettricità Futura Salvatore Pinto

11:00 - Nuovi orizzonti delle imprese: strategie e azioni per accrescere il valore globale del Made in Italy - Roma, Grand Hotel Parco dei Principi - Intesa Sanpaolo e Confindustria, in collaborazione con SACE, SIMEST e ICE, promuovono un confronto sul ruolo delle sinergie pubblico-private nel sostegno alla crescita internazionale delle PMI. Intervengono, tra gli altri, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Stefano Barrese, il Chief Economist di Intesa Sanpaolo Gregorio De Felice, l'AD di SACE Michele Pignotti, l'AD di SIMEST Regina Corradini D’Arienzo e il Presidente di ICE Matteo Zoppas

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Piazzale Michelangelo - Celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

13:30 - Copasir - Audizione di Quacivi - Roma, Palazzo San Macuto - Audizione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Tra gli interventi, il Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Andrea Quacivi

13:45 - Senato - Piano Mattei, audizione di Fabrizio Saggio - Roma, Senato - Audizione del Coordinatore della Struttura di Missione per l'attuazione del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, presso le Commissioni congiunte 3ª del Senato e III della Camera, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei aggiornata al 30 giugno 2026

14:30 - Banca d'Italia - L'economia del Lazio - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 - Pubblicazione ore 14:30

15:00 - CNEL - Presentazione del Rapporto annuale sulla produttività - Roma, CNEL - Presentazione del Rapporto annuale sulla produttività realizzato dal Comitato Nazionale per la Produttività istituito presso il CNEL. Tra gli interventi, il Presidente del CNEL Renato Brunetta

16:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Palazzo Vecchio - Celebrazione del 60° anniversario dell'alluvione di Firenze, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

17:15 - Fileni - Bilancio di Sostenibilità 2025 - Facoltà di Economia di Ancona - Evento di presentazione del Bilancio di Sostenibilità Fileni 2025 e dei traguardi raggiunti nel 2026. Interventi di Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche) e Enrico Quagliarini (Rettore dell'Università Politecnica delle Marche), oltre ai rappresentanti del Gruppo Fileni. A seguire, tavola rotonda su parità di genere, inclusione, diversità e giovani, con testimonianze di collaboratrici della filiera Fileni su crescita professionale e conciliazione vita-lavoro

Aziende:

Anima Holding - Appuntamento: Presentazione del CEO alla comunità finanziaria dei risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2026 - ore 15.00 - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive: risultati consolidati al 30/9/2026

Ariston Holding - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Sistema - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BMW - Risultati di periodo

BPER Banca - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026

Cellularline - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Continental - Risultati di periodo

Ediliziacrobatica - CDA: Presa d’atto dei ricavi prodotti consolidati dei primi nove mesi del 2026, non sottoposti a revisione contabile

Expedia - Risultati di periodo

Fineco - CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2026

Fresenius - Risultati di periodo

Industrie De Nora - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kraft Heinz - Risultati di periodo

McDonald's - Risultati di periodo

MetLife - Risultati di periodo

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Nexi - CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2026

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - ore 15.00 - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026

Tenaris - Risultati di periodo

Toyota Motor - Risultati di periodo

Uber Technologies - Risultati di periodo

Vonovia - Risultati di periodo



Giovedì 05/11/2026

Appuntamenti:

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

Presentazione del rapporto congiunto AGCM - Banca d'Italia - Roma, Auditorium dell'AGCM - Presentazione del rapporto "Lo stato della concorrenza in Italia: dinamiche e prospettive", realizzato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Banca d'Italia. Apre i lavori il Vice Direttore generale della Banca d'Italia Gian Luca Trequattrini

SFIM - Starting Finance Investment Meeting Milano 2026 - Milano, Superstudio Village - Incontro dedicato al mondo degli investimenti e dei mercati finanziari, con approfondimenti sulle opportunità di investimento, le strategie finanziarie e le prospettive dei mercati, attraverso panel, interviste, sessioni di trading dal vivo e workshop formativi. Tra gli ospiti, Luigi Conte (Presidente ANASF), Pietro Poletto (Presidente AIAF), Alessandro Daffina (Chairman Rothschild & Co Italia), Davide Grasso (Former CMO & CEO di Nike, Converse e Maserati), Alessandro Canta (Head of Finance & Insurance di Enel), Marco Scioli (Founder & CEO di Starting Finance) e Luca Ferrari (Co-founder & CEO di Bending Spoons) (da giovedì 05/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 17 e 18 sttembre 2026

EICMA 2026 - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da giovedì 05/11/2026 a domenica 08/11/2026)

09:00 - Forum MERCINTRENO 2026 - Roma, CNEL - 18ª edizione dell'appuntamento nazionale dedicato al trasporto ferroviario delle merci, con circa 40 speaker. Il confronto sarà dedicato allo scenario geopolitico e ai corridoi internazionali, al bilancio degli investimenti del PNRR e al rapporto tra sostenibilità e innovazione. Tra i partecipanti, rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, autorità di regolazione e operatori logistici

09:30 - 28° Insurance Summit 2026 - Palazzo Giureconsulti, Milano - Appuntamento di riferimento per i player del settore assicurativo. Al centro del dibattito i nuovi modelli e processi di business adottati dalle compagnie assicurative, l'impatto dei cambiamenti climatici, la digitalizzazione e l'IA, l'evoluzione dell'insurtech, il ruolo strategico della collaborazione pubblico-privato e il nuovo modello del broker. All'evento (Live & Digital) del Sole 24 Ore, interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA e Unipol, i DG di Reale Mutua e Sara Assicurazioni, gli AD e DG di Allianz e Intesa Sanpaolo Assicurazioni, gli AD di Sara Assicurazioni, REVO, e Unipol, e il Country Manager e CEO di Generali Italia

09:30 - Osservatorio Digital Identity & Wallet - Presentazione della Ricerca 2026 - Milano, Politecnico di Milano, Aula de Carli - Convegno degli Osservatori Digital Innovation dal titolo "Identity Wallet: onboarding, partenza, via!". dedicato all'evoluzione dell'identità digitale in Italia e in Europa, con un approfondimento sull'introduzione dell'IT-Wallet e dell'European Digital Identity Wallet e sul passaggio dagli attuali sistemi SPID e CIE ai nuovi strumenti digitali. Tra gli interventi, Francesco Aicardi (Advisor della Commissione Europea), Antonio Maria Tambato (Direttore della Direzione Innovazione e transizione digitale di AgID) e Umberto Bertelé (Chairman degli Osservatori Digital Innovation)

09:30 - URANIA Policy & Business Forum - Roma, Villa Wolkonsky - 2ª edizione del forum promosso da URANIA Media, che riunisce rappresentanti delle istituzioni e delle imprese per delineare scenari e politiche a sostegno della competitività, dell'attrazione degli investimenti e della crescita del Paese. Il confronto sarà dedicato a energia e infrastrutture, industria e lavoro, innovazione e IA ed Europa. Tra gli interventi, i Ministri Antonio Tajani, Matteo Salvini, Alessandro Giuli, Adolfo Urso e Paolo Zangrillo, il Presidente del COPASIR Lorenzo Guerini, il Presidente dell'ART Nicola Zaccheo, il Presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, il Direttore dell'ADM Roberto Alesse, il CEO di ITA Airways Joerg Eberhart e l'AD di ADR Marco Troncone

09:30 - Forum Internazionale Italia-Cina 2026 - Roma, Senato, Sala Caduti di Nassirya - Appuntamento organizzato da Bianco Consulting su iniziativa del Senatore Antonio Salvatore Trevisi, con la partecipazione dell'Unido Itpo Pechino, ufficio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale. Il confronto sarà dedicato alla Zes Unica come strumento per attrarre investimenti e alle opportunità di innovazione e cooperazione industriale tra Italia e Cina. Tra gli interventi, il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Massimo Dell'Utri, il Presidente nazionale di Confassociazioni Angelo Deiana e il Capo del Centro di Coordinamento Regionale Settentrionale dell'Unido Itpo Pechino Xin Wang

10:00 - Connexum - Alma Iura Credit Congress - Verona, Palazzo della Gran Guardia - Principale evento italiano sul credito deteriorato e high risk. Interverranno tra gli altri Giovanni Gilli (Presidente di Intrum Italy), Gregorio De Felice (Chief Economist, Intesa Sanpaolo), Gianfranco Torriero (Vice Direttore Generale Vicario, ABI), e Lucio Izzi (Amministratore Delegato, Gruppo Banca Finint)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Cerimonia per il 20° anniversario della Fondazione con il Sud, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:00 - Commissione d'inchiesta sul sistema bancario - Audizioni di Quacivi (ACN) e Siani (Banca d'Italia) - Roma, Senato - Audizioni presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo. Tra gli interventi, il Direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Andrea Quacivi e il Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Giuseppe Siani

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

17:00 - New Dialogues for the Future - Christine Lagarde - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro "New Dialogues for the Future", organizzato dall'Osservatorio for independent thinking. Tra gli interventi, il Presidente della BCE Christine Lagarde

Aziende:

Maersk - Risultati di periodo

Air France-KLM - Risultati di periodo

AirBnb - Risultati di periodo

ArcelorMittal - Risultati di periodo: Q3 2026

Ascopiave - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Azimut - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Banco BPM - Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati 9M 2026 del Gruppo - ore 18.00 - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Banco Desio - CDA: Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2026

BCE - Risultati di periodo

Becton Dickinson - Risultati di periodo

Bombardier - Risultati di periodo

BPER Banca - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati consolidati del Gruppo al 30 settembre 2026. Speaker Gianni Franco Papa, Amministratore delegato di BPER - ore 10.00

Brembo - Appuntamento: Conference Call con gli analisti alle ore 14:30 - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

Buzzi - CDA: Approvazione informazioni trimestrali aggiuntive al 30 settembre 2026.

Cellnex Telecom - Risultati di periodo: Q3 2026

Cementir - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Comer Industries - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Commerzbank - Risultati di periodo: Q3 2026

Credem - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2026

D'Amico - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Deutsche Telekom - Risultati di periodo: Q3 2026

Deutsche Post - Risultati di periodo: Q3 2026

Dropbox - Risultati di periodo

Euronext 100 - CDA: Q3 2026

Fineco - Appuntamento: Pubblicazione risultati e conference call

GENERALFINANCE - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Groupon - Risultati di periodo

Hertz - Risultati di periodo

Intercos - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Iveco - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Kruso Kapital - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Leonardo - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari - CDA: Risultati al 30 settembre 2026

Mattel - Risultati di periodo

Mediobanca - CDA: Resoconto intermedio di gestione - comunicato stampa al 30.9.2026

Microchip Technology - Risultati di periodo

Nexi - Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M26 - Conference call

PDF Solutions - Risultati di periodo

Pirelli - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Ralph Lauren - Risultati di periodo

Rheinmetall AG - Risultati di periodo: Q3 2026

Sony - Risultati di periodo

Swiss Re - Risultati di periodo: Q3 2026

Swisscom - Risultati di periodo: Q3 2026

Tripadvisor - Risultati di periodo

Viatris - Risultati di periodo

Wendy's - Risultati di periodo

WIIT - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

YOLO Group - Assemblea: Aumento del capitale sociale in opzione fino a un massimo di 2 milioni di euro e delega ad aumentare ulteriormente il capitale sociale - prima convocazione

Zignago Vetro - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Venerdì 06/11/2026

Appuntamenti:

ECOMONDO 2026 - The Green Technology Expo - Fiera di Rimini - 29ª edizione dell'evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG) sulla green, blue e circular economy. Ecosistema di riferimento per industrie, istituzioni, ricerca e policy maker per confrontarsi sulle grandi trasformazioni industriali e ambientali che stanno ridefinendo i mercati globali. Ci sarà un nuovo settore espositivo dedicato al Tessile, a cui sarà riservato un intero padiglione. Ci saranno oltre 1.800 brand espositori su circa 169.000 mq lordi di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo. 70 gli eventi in calendario (da martedì 03/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

SFIM - Starting Finance Investment Meeting Milano 2026 - Milano, Superstudio Village - Incontro dedicato al mondo degli investimenti e dei mercati finanziari, con approfondimenti sulle opportunità di investimento, le strategie finanziarie e le prospettive dei mercati, attraverso panel, interviste, sessioni di trading dal vivo e workshop formativi. Tra gli ospiti, Luigi Conte (Presidente ANASF), Pietro Poletto (Presidente AIAF), Alessandro Daffina (Chairman Rothschild & Co Italia), Davide Grasso (Former CMO & CEO di Nike, Converse e Maserati), Alessandro Canta (Head of Finance & Insurance di Enel), Marco Scioli (Founder & CEO di Starting Finance) e Luca Ferrari (Co-founder & CEO di Bending Spoons) (da giovedì 05/11/2026 a venerdì 06/11/2026)

EICMA 2026 - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da giovedì 05/11/2026 a domenica 08/11/2026)

Rating sovrano - Germania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Polonia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Grecia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Banca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia

09:00 - Glocal Economic Forum - Viterbo, Teatro San Leonardo - 1ª edizione del Forum promosso da CISL Lazio, dal titolo "Dove va l'umanità. Le Transizioni Economiche e delle Persone, dal Glocal Regionale all'Europa". Il confronto sarà dedicato alle trasformazioni demografiche, all'impatto dell'IA sul lavoro e alla transizione ambientale, dai territori all'Europa. Tra gli interventi, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e il Segretario Generale della CISL Daniela Fumarola

09:00 - Open Innovation Summit 2026 - Torino, OGR - Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, con Radio 24, e Zest, dal titolo "Human AI - Dall'Intelligenza Artificiale all'umanoide". Il confronto sarà dedicato all'impatto socio-economico dell'IA, alla cybersecurity, al futuro dell'industria e delle città e al ruolo di venture capital e competenze. Tra gli interventi, il Ministro Adolfo Urso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, l'AD di Zest Marco Gay, il Presidente di Zest Marco Giovannini, l'AD e DG di SIMEST Regina Corradini D'Arienzo, il Rettore della LUISS Paolo Boccardelli e l'AD di Tinexta Pier Andrea Chevallard

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Banca Profilo - CDA: Esame dei risultati del terzo trimestre 2026

Banca Sistema - Appuntamento: Conference call sui risultati al 30 settembre 2026 - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Daimler Truck Holding - Risultati di periodo: Q3 2026

FAE Technology - Assemblea: Sede straordinaria: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega quinquennale per aumentare il capitale sociale fino a 15 milioni di euro, con o senza diritto di opzione, previa revoca parziale della precedente delega del 27 ottobre 2023 - ore 11.00 - prima convocazione

Finanza.tech - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari; Variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica dell’articolo dello Statuto sociale - prima convocazione

Moderna - Risultati di periodo

Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026

Piaggio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Riba Mundo Tecnología - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SVAS Biosana - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tesmec - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Viasat - Risultati di periodo

YOLO Group - Assemblea: Aumento del capitale sociale in opzione fino a un massimo di 2 milioni di euro e delega ad aumentare ulteriormente il capitale sociale - seconda convocazione



Sabato 07/11/2026

Appuntamenti:

EICMA 2026 - Milano, Rho-Fiera - 83ª edizione dell'esposizione tra le più importanti a livello mondiale per l'intero settore delle 2 ruote. Rappresenta il tool di marketing di ANCMA, l'Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più prestigiose aziende dell'industria del settore. Si tratta dell'evento più visitato al mondo per numero di espositori, visitatori, operatori e stampa a livello internazionale (da giovedì 05/11/2026 a domenica 08/11/2026)

Aziende:

Finanza.tech - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale in sostituzione dei sindaci dimissionari; Variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica dell’articolo dello Statuto sociale - seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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