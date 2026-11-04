Francoforte: andamento rialzista per RWE
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia energetica tedesca, con una variazione percentuale del 2,57%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di RWE, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico del produttore tedesco di energia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 57,19 Euro con area di resistenza individuata a quota 59,17. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 56,07.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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