Milano 13:52
49.349 +0,33%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:52
10.674 -0,87%
Francoforte 13:52
25.491 +0,32%

Francoforte: calo per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Mercedes-Benz
Rosso per il produttore della Mercedes, che sta segnando un calo del 3,38%.
Condividi
```