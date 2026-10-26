Francoforte: andamento rialzista per Mercedes-Benz

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore della Mercedes , con una variazione percentuale del 2,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla casa d'auto di Stoccarda rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario di Mercedes-Benz si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 41,25 Euro. Prima resistenza a 41,89. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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