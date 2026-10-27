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Francoforte: andamento rialzista per flatexDEGIRO

Migliori e peggiori, In breve
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Scambia in profit il broker online, che lievita del 2,74%.
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