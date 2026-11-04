HENSOLDT in discesa a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore tedesco di sensori per la difesa , che esibisce una perdita secca del 4,37% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di HENSOLDT rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca di elettronica per la difesa . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, HENSOLDT evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,76 Euro. Primo supporto a 78,34. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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