Francoforte: calo per HENSOLDT
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore tedesco di sensori per la difesa, in flessione del 3,30% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di HENSOLDT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di elettronica per la difesa rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di HENSOLDT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 78,39 Euro. Primo supporto individuato a 75,07. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 81,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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