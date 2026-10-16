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Francoforte: ingrana la marcia HENSOLDT

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ingrana la marcia HENSOLDT
Rialzo per il produttore tedesco di sensori per la difesa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,87%.
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