Londra: andamento sostenuto per St. James's Place
(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che lievita del 3,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di St. James's Place, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di breve periodo di St. James's Place mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 11,27 sterline e supporto a 10,9. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 11,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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