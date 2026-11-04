Londra: andamento sostenuto per St. James's Place

(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che lievita del 3,10%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di St. James's Place , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di breve periodo di St. James's Place mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 11,27 sterline e supporto a 10,9. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 11,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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