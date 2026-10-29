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Londra: performance negativa per St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per St. James's Place
Ribasso composto e controllato per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che presenta una flessione del 3,59% sui valori precedenti.
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