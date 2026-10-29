Londra: si concentrano le vendite su St. James's Place
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, con una flessione del 3,59%.
Lo scenario su base settimanale di St. James's Place rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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