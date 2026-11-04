Madrid: positiva la giornata per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicaja Banco più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Unicaja Banco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,315 Euro. Supporto visto a quota 3,275. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,355.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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