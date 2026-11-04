Madrid: positiva la giornata per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicaja Banco più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo di Unicaja Banco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,315 Euro. Supporto visto a quota 3,275. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,355.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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