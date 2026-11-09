Milano 15:21
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Dow Jones 6-nov
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Londra 15:21
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Madrid: positiva la giornata per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Sacyr
Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che avanza bene del 3,41%.
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