Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Bene l'istituto finanziario con sede in Spagna, con un rialzo del 2,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,195 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,265. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,155.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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