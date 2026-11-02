Madrid: risultato positivo per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Bene l' istituto finanziario con sede in Spagna , con un rialzo del 2,08%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Unicaja Banco evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Unicaja Banco rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Unicaja Banco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 3,195 Euro con tetto rappresentato dall'area 3,265. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 3,155.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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