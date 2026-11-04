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New York: acquisti a mani basse su McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su McDonald's
Grande giornata per il gigante del fast food, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,11%.
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