McDonald's, terzo trimestre in crescita ma fatturato delude il consensus

(Teleborsa) - McDonald's ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi in crescita su base annua del 1% a 7,16 miliardi di dollari. Le vendite comparabili a livello globale sono aumentate dell'1,5%: gli Stati Uniti hanno mostrato un calo dello 0,2%, con la diminuzione del numero di clienti che è stata in gran parte compensata da un aumento dello scontrino medio; i Mercati internazionali a gestione diretta (International Operated Markets) sono aumentati dell'1,4%, trainati da Germania e Australia, con un parziale effetto negativo derivante dalla Francia; i Mercati internazionali in licenza (International Developmental Licensed Markets) sono aumenti del 4,2%, trainato dal Giappone, mentre la Cina ha registrato un andamento negativo.



L'utile operativo è aumentato del 7% a 3,6 miliardi. L'utile rettificato è cresciuto del 10% a 2,53 miliardi e l'utile per azione (EPS) è migliorato dell'11% a 3,57 dollari.



La Società ha annunciato un incremento del 4% del dividendo trimestrale in contanti, portandolo a 1,93 dollari per azione.



Le attese degli analisti



Un trimestre in chiaro scuro per il colosso dei fast food, con il fatturato che ha deluso le previsioni degli analisti, che si aspettavano raggiungesse i 7,4 miliardi, mentre l'EPS ha battuto i 3,46 dollari attesi.



Il commento del presidente e CEO Chris Kempczinski



"McDonald’s ha registrato un altro trimestre di crescita a livello globale, con una solida performance in gran parte delle nostre attività internazionali. Negli Stati Uniti, siamo incoraggiati dai miglioramenti riscontrati nel corso del trimestre, a seguito dei nostri interventi sul valore. Il nostro obiettivo è consolidare quanto raggiunto finora, rafforzando l’attività attuale e investendo nel prossimo capitolo della nostra crescita".

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