New York: rally per McDonald's
(Teleborsa) - Grande giornata per il gigante del fast food, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,11%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che McDonald's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,88%, rispetto a +1,79% dell'indice americano).
Tecnicamente, McDonald's è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 283 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 271,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 294,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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