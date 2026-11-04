New York: rally per McDonald's

(Teleborsa) - Grande giornata per il gigante del fast food , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che McDonald's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,88%, rispetto a +1,79% dell' indice americano ).





Tecnicamente, McDonald's è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 283 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 271,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 294,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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