New York: amplia il rialzo Block
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda specializzata nei servizi di pagamento digitali, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 15,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Block più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario attuale di Block mostra un allentamento della trendline al test del supporto 84,45 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 89,37. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 81,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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