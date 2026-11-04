New York: in forte denaro 3M

(Teleborsa) - Rialzo per il colosso industriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3M rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve del gigante della manifattura rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 194,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 187,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 200,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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