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New York: prevalgono le vendite su Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Nvidia
Pressione sul chipmaker, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,76%.
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