New York: giornata negativa in Borsa per Nvidia

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il chipmaker , che esibisce una perdita secca del 4,76% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 188,5 USD con tetto rappresentato dall'area 194,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 186,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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