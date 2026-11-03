Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
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Londra 3-nov
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Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

New York: in calo T-Mobile US

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo T-Mobile US
Sottotono la compagnia telefonica mobile statunitense, che passa di mano con un calo del 2,79%.
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