New York: SanDisk scende verso 870,7 USD

(Teleborsa) - Pressione sulla società americana produttrice di hardware , che perde terreno, mostrando una discesa del 13,19%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di SanDisk rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico del colosso californiano produttore di memorie flash segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 870,7 Dollari USA, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 949,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 840,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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