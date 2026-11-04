New York: sell-off per Seagate Technology
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano in perdita del 7,81%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader nella produzione di driver per hard-disk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 547,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 579,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 536,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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