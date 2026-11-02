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Seagate Technology, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori, In breve
Seagate Technology, quotazioni in calo a New York
Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, che tratta in perdita del 5,26% sui valori precedenti.
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