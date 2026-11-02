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Seagate Technology scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
Seagate Technology scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,26%.

Lo scenario su base settimanale di Seagate Technology rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 598,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 634,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 586,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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