OPA Iveco, adesioni all'88,4% nel terzo giorno di riapertura

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco , risulta che oggi 4 novembre, secondo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 165.000 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 88,3984%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.



La riapertura dei termini avviene il 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

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