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OPA Iveco, adesioni poco mosse al 28,3%

Finanza
OPA Iveco, adesioni poco mosse al 28,3%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 6 ottobre sono state presentate 25.369 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 76.829.923, pari al 28,328% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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