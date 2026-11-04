Milano 14:40
51.126 +2,37%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:40
10.833 +1,83%
Francoforte 14:40
26.369 +1,95%

Parigi: luce verde per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: luce verde per Kering
Prepotente rialzo per la multinazionale del lusso, che mostra una salita bruciante del 3,96% sui valori precedenti.
Condividi
```